{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии в реку Терек выпустили 85 тыс. мальков каспийского лосося

В течение квартала запланирован выпуск еще 150 тыс. экземпляров мальков этого вида рыбы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Выпуск 85 тыс. мальков каспийского лосося в реку Терек состоялся в двух районах Северной Осетии для восполнения популяции рыбных ресурсов. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

Терек протекает по территории шести субъектов РФ: Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни, Ингушетии, Дагестана. Река протяженностью 623 км впадает в Каспийское море. В регионах СКФО местные власти планируют работу по оздоровления реки Терек. Как сообщал в сентябре замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, Минстрой совместно с Минприроды рассматривают возможность расширения программы оздоровления рек на регионы, расположенные вдоль Терека и Дона.

"Под контролем Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства в Пригородном районе Северной Осетии в реку Терек выпущено 15 тыс. экземпляров молоди каспийского лосося. Навеска молоди составила 16 граммов. Выпуски состоялись также и в Моздокском районе, там выпущено 70 тыс. экземпляров молоди каспийского лосося, навеской 20 граммов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в течение квартала запланирован выпуск еще 150 тыс. экземпляров мальков этого вида рыбы. В рамках госзадания по воспроизводству восполнению рыбных ресурсов в притоки реки Терек до конца года планируется выпустить более 400 тыс. экземпляров молоди каспийского лосося, уточнили в территориальном управлении.

Ранее сообщалось, что более 2,2 тыс. мальков лосося выпустили в реку Терек в Ардонском районе Северной Осетии, а в Кабардино-Балкарии в Терек и его притоки выпустили 300 тыс. мальков каспийского лосося.

Теги
СКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Производитель пряностей расширит ассортимент на Ставрополье
Общая стоимость инвестиционного проекта составит 300 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС