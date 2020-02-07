В Северной Осетии в реку Терек выпустили 85 тыс. мальков каспийского лосося

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Выпуск 85 тыс. мальков каспийского лосося в реку Терек состоялся в двух районах Северной Осетии для восполнения популяции рыбных ресурсов. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

Терек протекает по территории шести субъектов РФ: Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни, Ингушетии, Дагестана. Река протяженностью 623 км впадает в Каспийское море. В регионах СКФО местные власти планируют работу по оздоровления реки Терек. Как сообщал в сентябре замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, Минстрой совместно с Минприроды рассматривают возможность расширения программы оздоровления рек на регионы, расположенные вдоль Терека и Дона.

"Под контролем Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства в Пригородном районе Северной Осетии в реку Терек выпущено 15 тыс. экземпляров молоди каспийского лосося. Навеска молоди составила 16 граммов. Выпуски состоялись также и в Моздокском районе, там выпущено 70 тыс. экземпляров молоди каспийского лосося, навеской 20 граммов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в течение квартала запланирован выпуск еще 150 тыс. экземпляров мальков этого вида рыбы. В рамках госзадания по воспроизводству восполнению рыбных ресурсов в притоки реки Терек до конца года планируется выпустить более 400 тыс. экземпляров молоди каспийского лосося, уточнили в территориальном управлении.

Ранее сообщалось, что более 2,2 тыс. мальков лосося выпустили в реку Терек в Ардонском районе Северной Осетии, а в Кабардино-Балкарии в Терек и его притоки выпустили 300 тыс. мальков каспийского лосося.