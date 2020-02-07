Центр "IT-куб" для обучения детей информационным технологиям откроют во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 февраля. /ТАСС/. Центр цифрового образования детей "IT-куб" откроется в 2020 году во Владикавказе на базе школы на 1100 мест. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки республики, центр создается по нацпроекту "Образование".

"В этом году на базе новой школы на 1100 мест во Владикавказе будет создан центр цифрового образования детей "IT-куб". На эти цели будет выделено 13,2 млн рублей из федерального бюджета. Появление центра позволит школьникам Северной Осетии получать качественные знания в области информационных технологий, развивать компьютерную грамотность при помощи современного оборудования", - сказал собеседник агентства.

Занятия в центре смогут посещать порядка 400 школьников республики. Все направления, реализуемые в "IT-кубах", связаны с программированием и инженерным проектированием. Дети не только изучают язык программирования, но также создают различные устройства, мобильные приложения, сайты и компьютерные программы.

Создание таких центров позволит обеспечить среди подрастающего поколения продвижение компетенций в области цифровизации - в сферах информационных технологий, искусственного интеллекта, программирования и администрирования цифровых операций. Также центр позволит заниматься ранней профориентацией при выборе учащимися будущей профессии.

Нацпроект "Образование" разработан на период до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате его реализации будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.