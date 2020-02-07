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Доплаты из федерального и регионального бюджетов в Северной Осетии получат 4 тыс. учителей

Дополнительные выплаты составят 7 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 февраля. /ТАСС/. Дополнительные выплаты классным руководителям в Северной Осетии с учетом федеральной доплаты в 5 тыс. рублей и повышения региональной доплаты до 2 тыс. рублей составят 7 тыс. рублей. С нового учебного года их будут получать около 4 тыс. учителей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"С 1 сентября 3 тысячи 900 учителей начнут получать надбавки за классное руководство по 7 тысяч рублей. Это стало возможным благодаря выделению средств из республиканского и федерального бюджетов", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе пояснили, что с этого года учителям стали доплачивать по 2 тысячи рублей по распоряжению главы республики Вячеслава Битарова. Также президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей. Президент добавил, что при этом все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены.

Всего из республиканского бюджета на повышение зарплат учителям в 2020 году были направлены 300 млн рублей. Это позволило в регионе изменить систему оплаты труда, согласно которой увеличилась базовая гарантированная часть зарплаты учителя с 7500 рублей до 13800 рублей.

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