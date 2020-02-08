Участники марш-броска ВДВ возложили цветы к военному мемориалу в Ростовской области

СТАНИЦА ТАЦИНСКАЯ /Ростовская область/, 8 февраля. / ТАСС/. Команда из 30 новороссийских десантников возложила цветы к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне в станице Тацинской Ростовской области, передает корреспондент ТАСС. В церемонии принял участие командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Команде 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии предоставлена честь представлять Воздушно-десантные войска в Тацинском районе <...> В декабре 1942 года именно здесь совершили свой героический подвиг бойцы 24-го танкового корпуса под командованием генерал-лейтенанта Василия Михайловича Баданова. Пройдя по тылам врага, танкисты показали высочайший пример героизма, уничтожив более 11 тыс. солдат и офицеров, 84 танка, 106 орудий и более 40 самолетов противника", - сказал Сердюков на церемонии возложения цветов.

Тацинский рейд - один из известных эпизодов Великой Отечественной войны. Под командованием Баданова войска прорвали фронт и вышли к немецкому тыловому аэродрому в станице Тацинской, который использовался для снабжения войск генерала Фридриха Паулюса. Войскам Баданова удалось уничтожить весь летный состав противника и взорвать эшелон с 50 новыми разобранными самолетами.

"Второго августа этого года мы [ВДВ] будем отмечать свой 90-летний юбилей. Высокий профессионализм, безупречное боевое мастерство, смелость, решительность, натиск и отвага - вот отличительные черты гвардейцев-десантников современного поколения", - отметил Сердюков.

Как заявил на церемонии заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, среди уроженцев Ростовской области было много героев-десантников. "Более 650 тыс. наших земляков ушли сражаться на фронтах Великой Отечественной, среди них - 7,5 тыс. уроженцев Тацинского района, больше половины не вернулось домой, - сказал он. - В этом году, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, будет открыт в нашей области военно-исторический музей "Самбекские высоты". Неслучайно он называется народным, так как строится на пожертвования жителей нашей области, и в этом музее будет страница, посвященная Тацинскому району".

О марш-броске

1 февраля Сердюков дал старт комбинированному марш-броску команд ВДВ в честь 75-летия Победы и 90-летия со дня образования ВДВ. Маршруты охватывают четыре города-героя (Волгоград, Новороссийск, Смоленск, Тула) и 14 городов воинской славы, весь маршрут составит более 7,5 тыс. км. В субботу команда 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной), стартовавшая из Новороссийска, прибыла в станицу Тацинскую.

Основными целями комбинированного марш-броска является популяризация службы в Вооруженных силах РФ и Воздушно-десантных войсках, патриотическое воспитание молодежи, сохранение и приумножение традиций защитников Отечества. Общей точкой для финиша станет сбор команд 17 февраля в городе воинской славы - Наро-Фоминске. 19 февраля на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве состоится чествование участников комбинированного марш-броска.