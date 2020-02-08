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ПсковГУ открыл инжиниринговый центр для исследований в области электротехники

По словам губернатора Михаила Ведерникова, с помощью центра власти региона рассчитывают сократить отток молодежи из области в крупные города

ПСКОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Псковский государственный университет (ПсковГУ), который является опорным вузом региона, в субботу открыл первый инжиниринговый центр, который будет заниматься инновационными разработками электротехнического оборудования. Учреждение позволит студентам вуза получить современные и востребованные профессии, что сократит отток молодежи в крупные города, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе церемонии открытия центра.

"Хочу вас поздравить с открытием инжинирингового центра. Я принимал участие в подготовке расширенного заседания президиума государственного совета, он касался вопросов науки и высшего образования. Мы несколько дней детально прорабатывали те изменения, которые необходимы, чтобы высшее образование отвечало современным вызовам, требованиям, чтобы вузы субъектов РФ подтягивались к качеству образования в Москве и Санкт-Петербурге", - сказал Ведерников, обращаясь к студентам и сотрудникам вуза.

По его словам, благодаря инжиниринговому центру студенты ПсковГУ смогут закрепить на практике полученные теоретические знания и начать зарабатывать на своих научных разработках. "Очень важно чтобы в вузах вы получали не только теоретическое образование, чтобы вы получали практику. Это хороший опыт, он в мире широко используется, даже в нашей стране есть примеры, когда студенты на таких площадках не только компетенции получают, но и деньги зарабатывают. Вам всем в добрый путь! Мы со своей стороны будем помогать", - сказал глава региона.

Кроме того, по словам Ведерникова, с помощью центра власти региона рассчитывают сократить отток молодежи из Псковской области в крупные города. "Полгода назад мы собирались [с ректором ПсковГУ], обсуждали каким образом нужно поменять подходы, пересмотреть специальности, компетенции, для того, чтобы вы не тратили здесь время на те профессии, по которым вы не будете работать, и не уезжали работать в Санкт-Петербург охранниками, официантами и в других сферах, которые не требуют высшего образования. И сегодняшнее событие - очень важное звено в цепочке подготовки кадров", - резюмировал губернатор.

Возможности инжинирингового центра

Как сообщили ТАСС в пресс-службе университета, студенческий инжиниринговый центр ПсковГУ "Инновационное электротехническое оборудование" создан по итогам грантового конкурса Министерства образования и науки РФ. На открытие учреждения вуз получил господдержку в 2018 году. "Теперь на базе центра студенты и молодые сотрудники университета могут воплощать в жизнь свои научные разработки, выполнять договорные и грантовые работы. Инжиниринговый центр ориентирован на развитие инженерных навыков студентов и молодых ученых, а также их применение в проектировании, прототипировании и промышленном дизайне", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, центр также является площадкой "для студентов инженерных специальностей под запросы предприятий региона и точкой входа студентов в технологическую предпринимательскую деятельность". "В центре создана лаборатория инженерной гидравлики для проведения лабораторных работ и научных исследований. Также создана лаборатория прототипирования, оснащенная оборудованием для создания трехмерных моделей и изготовления на их основе макетов, прототипов, выставочных образцов", - уточнила собеседница агентства.

Кроме того, по ее словам, в инжиниринговом центре создана студия дизайна и проектный офис для проведения научных лекций, семинаров с учеными ведущих российских вузов. На данный момент в центре работает 19 сотрудников, среди них 13 молодых специалистов. Как добавили в пресс-службе вуза, учреждение уже получило девять заказов "от предприятий реального сектора экономики".

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
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