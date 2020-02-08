Власти Табасаранского района Дагестана отремонтируют парк в райцентре к 75-летию Победы

МАХАЧКАЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Парк Победы в районном центре Табасаранского района Дагестана - селе Хучни - будет капитально отремонтирован к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работы пройдуи в рамках республиканского проекта "Местные инициативы", сообщил ТАСС в субботу глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

"К 75-летию победы в Великой Отечественной войне парк Победы в селе Хучни будет капитально отремонтирован. Этот ремонт уже начался и проводится по республиканскому проекту поддержки местных инициатив, в рамках которого на эти цели предусмотрены средства из республиканского и местного бюджетов, а также средства спонсора - всего около 2,2 млн рублей", - сказал глава района.

По его словам, ремонтные работы планируется завершить в начале апреля этого года, чтобы "успеть провести на этом месте ежегодную Вахту памяти". "В парке будет проведено освещение, появятся пешеходные дорожки, скамейки, детская игровая площадка, спортивная площадка, беседка, зона wi-fi с бесплатным доступом в интернет, ограждение. Кроме того, будет обновлена стела воинам Великой Отечественной войны", - сообщил Курбанов.

Он отметил, что после завершения ремонта планируется, что парк станет "реальным местом притяжения сельчан", которое также будет адаптировано под нужды маломобильных граждан.

"В этом микрорайоне нет другой общественной территории, где хучнинцы могли бы провести свой досуг. Ранее там не было даже пешеходных дорожек. Сейчас же будут созданы все необходимые условия, в том числе и для маломобильных граждан, для того, чтобы эта территория стала не просто местом посещения и проведения памятных мероприятий несколько раз в год, но и реальным местом притяжения жителей села. Здесь они смогут приятно провести свой досуг, прогуляться с семьей", - отметил собеседник агентства.

Он сообщил, что общая площадь парка составляет более 2 тыс. кв. м.