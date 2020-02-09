"Хор Турецкого" передал в оренбургский музей копии писем героя ВОВ Александра Родимцева

ОРЕНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Артисты "Хора Турецкого" передали в Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей копии документов, связанных с уроженцем Оренбургской губернии, советским военачальником, генерал-полковником, дважды Героем Советского Союза Александром Родимцевым.

Папку вручил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру перед концертом-открытием Года памяти и славы в регионе солист хора Вячеслав Иванов. "Пользуясь случаем специально из Музея Победы на Поклонной горе в городе Москва вычленены из архивного фонда специальные документы, здесь находятся письма, фотографии, картины ваших земляков. Мы хотим передать эти серьезные, важные документы лично в руки губернатору, и пусть это попадет в ваш архив. 235 Героев Советского Союза взрастила оренбургская земля, спасибо вам большое", - сказал Иванов, обращаясь ко всем жителям области.

Полученные копии документов позднее пополнят фонды Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. "Эти копии документов обновят наш фонд и найдут достойное место в наших экспозициях. Мы будем только рады пополнить свою коллекцию такой исторической и легендарной личностью [как Александр Родимцев]", - сказала заведующая военно-исторического отдела музея Елена Богданова.

"Сейчас кульминация нашего проекта - 75-летие Победы над фашизмом, мы опять поедем в мировые столицы, что в этом году очень важно, потому что президент и правительство обозначили этот год как Год памяти и славы, весь год мы будем праздновать, это наша Победа, наша гордость. Мы начали этот проект с Мурманска в России, дальше он был Ставрополе, Черкесске, Ленинске-Кузнецком, Кемерове, сейчас он в Оренбурге", - рассказал основатель и продюсер коллектива Михаил Турецкий.

Передача документов прошла перед концертом "Песни победы", на сцену спортивно-культурного комплекса "Оренбуржье" вышли "Хор Турецкого" вместе с солистками арт-группы SOPRANO. Они выступили перед ветеранами, тружениками тыла, детьми войны и другими приглашенными. В репертуаре - песни о жизни, мире, дружбе, подвиге и любви - от "Бухенвальдского набата" до "Катюши" и "Смуглянки".