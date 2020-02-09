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В Чечне впервые с 1983 года проводится масштабная работа по лесоустройству

В частности, в этом году планируется завершить работу по установлению границ лесничеств

ГРОЗНЫЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Проект по лесоустройству начали в Чечне. Впервые за 37 лет работы пройдут в 15 лесничествах, что позволит полноценно планировать лесозащитные мероприятия и организовывать рациональное использование лесов, сообщил ТАСС директор департамента лесного хозяйства Минприроды республики Лёма Тушаев.

"ФГБУ "Рослесинфорг" провел первый подготовительный этап в шести лесничествах: Ассиновском, Ачхой-Мартановском, Грозненском, Гудермесском, Веденском, Наурском. В первый этап входит сбор информации, подготовка картографических материалов, аэрокосмической съемки. Второй этап - полевые работы. До конца 2022 года во всех 15 лесничествах у нас будет проведено лесоустройство", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, также в 2020 году планируется завершить работу по установлению границ лесничеств. "На сегодняшний день в 11 лесничествах уже установлены границы, они внесены в ЕГРН, еще по четырем границы будут внесены в этом году. Это большой успех для развития нашего лесного хозяйства, каждый лесной инспектор, работник лесного хозяйства, будет знать, где его граница, где его зона ответственности", - отметил Тушаев.

Последнее лесоустройство на территории республики проводилось в 1983 году, но большая часть материалов этого лесоустройства утеряна в результате военных событий. Общая площадь земель лесного фонда региона составляет 366,7 тыс. га.

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