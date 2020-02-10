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На Ставрополье в 2020 году сдадут в эксплуатацию четыре школы по нацпроекту

До 2024 года в крае планируется построить и реконструировать 24 школы, проекты восьми из них уже готовы

ПЯТИГОРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Новые школы сдадут в трех городах и одном селе Ставрополья в 2020 году по национальному проекту "Образование", сообщил ТАСС министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

"В этом году мы планируем сдать в эксплуатацию четыре школы: в Кисловодске, в Михайловске на 1002 места по улице Грибоедова и в селе Красноярском Апанасенковского района, а в Пятигорске закончить реконструкции гимназии №11", - сказал министр.

По его словам, вместе с открывшейся в начале этого года школой в поселке Мирный это даст возможность создать новые места для 2,2 тыс. учеников. В пресс-службе ТАСС уточнили, что на эти цели из федерального бюджета будет выделено более 1,5 млрд рублей и почти 500 млн рублей направит краевой бюджет. Средства пойдут на строительство школ, а также на реконструкцию молодежного многофункционального патриотического центра "Машук".

Савченко сообщил, что в прошлом году были построены и введены в эксплуатацию две школы в Ставрополе и в Михайловске. Это дало 2,5 тыс. новых мест для учеников.

В пресс-службе губернатора отметили, что до 2023 года в крае намерены создать 4320 мест в школах за счет строительства новых учреждений и реконструкции уже существующих. В общей сложности до 2024 года в крае планируется построить и реконструировать 24 школы, проекты восьми из них уже готовы. Как поясняли ТАСС в краевом Министерстве образования, создание дополнительных ученических мест позволит региону улучшить условия обучения детей и продолжить работу по ликвидации обучения в две смены. В 2019 году в крае во вторую смену учились 15,6% детей - 45466 учеников. Строительство новых школ и реконструкция действующих позволила сократить этот показатель до 14,5%.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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