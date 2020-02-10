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В Северной Осетии спасатели совершат 30 восхождений в честь 30-летия МЧС России

Мероприятия будут проводиться в течение всего года в рамках акции "Знамя над облаками"

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 февраля. /ТАСС/. Спасатели Северной Осетии в честь 30-летия МЧС России и 75-летия Победы совершат 30 восхождений, в том числе на высочайшую точку республики - пятитысячник Казбек. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В честь 30-летия МЧС России и 75-летия Победы североосетинские спасатели совершат 30 восхождений, среди которых планируется и восхождение на высочайшую точку Северной Осетии - пятитысячник Казбек. Мероприятия будут проводиться в течение всего года в рамках акции "Знамя над облаками", - говорится в сообщении.

Также спасатели запланировали благоустройство туристической тропы по Геналдонскому ущелью республики, озеленение территории Афганского сквера в столице Северной Осетии Владикавказе, обустройство дома-музея в селении Цей, где проживала участница Великой отечественной войны Чабахан Басиева.

В рамках акции 10 спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России уже подняли флаг МЧС России на вершину горы Фетхуз. На высоте более 1700 метров также развернули российский и осетинский триколоры.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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