Лавины принудительно спустили на опасных склонах Приэльбрусья в КБР

НАЛЬЧИК, 10 февраля. /ТАСС/. Противолавинная служба в Кабардино-Балкарии (КБР) за выходные принудительно спустила в горах Приэльбрусья восемь лавин. Места отдыха туристов под контролем МЧС и других экстренных служб, сообщил ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы управления МЧС по региону Кантемир Беров.

В горах КБР на выходные выпали обильные осадки, это и могло вызвать сход лавин. "Курорт Эльбрус" на время остановил канатные дороги, доступа к лыжным трассам закрыли.

"В Приэльбрусье проведено восемь принудительных спусков лавин, активное воздействие производилось Эльбрусским военизированным противолавинным отрядом по восьми лавиноопасным очагам (северный склон горы Чегет - прим. ТАСС). В ближайшие сутки в горах выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно", - сказал Беров, отметив что ситуация находится под контролем экстренных служб.

На территории КБР зарегистрировано 132 лавиноопасных очага, наиболее опасным в этом отношении районом является Приэльбрусье, в верховьях долины реки Баксан, полян Азау, Чегет и Большие нарзаны.

"Контроль за толщиной снежного покрова на лавиноопасных участках осуществляется с двух метеостанций "Чегет" расположен на высоте 3040 м и "Терскол" - 2125 м. По состоянию на 10 февраля высота снега в пунктах наблюдения составляет: Чегет - 81 см, Терскол - 58 см", - уточнил Беров.

Как пояснили ТАСС в администрации АО "Курорт Эльбрус", в настоящее время там наблюдается хорошая погода. "На курорте прекрасная погода, много отдыхающих. Выпал долгожданный снег, трассы в отличном состоянии", - уточнили в администрации. На курорте благополучно завершился Кубок России по горнолыжному спорту.

Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах горы, ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активного отдыха со всего мира, за период новогодних выходных здесь отдохнули около 37 тыс. туристов.