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Дни независимости. Как женщин с детьми спасают в селе под Воронежем

Послушница Татьяна, куратор проекта Алексей Канапухин, психолог Екатерина Давыдова и волонтер Юля
© Елена Рузанова/ТАСС
Первый в России православный центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление" открылся в селе Шуберском Воронежской области в январе

— Мы создаем среду, чтобы приблизить наших женщин к реальности. Предлагаем попробовать — и увидеть другую жизнь, — говорит мне психолог и консультант по химической зависимости Екатерина Давыдова.

До Шуберского от Воронежа буквально полчаса на электричке, а до новой жизни — год. Именно на этот срок в центр "Умиление" примут женщину с детьми. Главное — захотеть новой жизни, в остальном помогут.

Центр "Умиление" рассчитан на десять женщин, их здесь называют "послушницы". Пока послушниц две — 55-летняя Таня и 24-летняя Лена. Таня — бывшая военнослужащая, десять лет на пенсии, у нее многодневные запои. Елена полгода принимала амфетамин, недавно у нее погиб муж. Детей не видно, но и они есть: у Тани в Воронеже взрослая дочь и внуки, а у Лены — большой живот: ее сын родится через три месяца. А еще тут работают волонтер Юля и психолог Катя.

Здесь у каждого своя дорога к новой жизни: Катя живет без наркотиков и алкоголя семь лет, Юля — два года, Лена — тоже два года, а Таня не пьет всего 20 дней. Борьба за отказ от зависимостей идет в "Умилении" каждый день, начиная с подъема в семь утра — и до отбоя.

Татьяна находится в этом центре с начала января Елена Рузанова/ТАСС
Описание
Татьяна находится в этом центре с начала января
© Елена Рузанова/ТАСС

С большим сердцем

В ста метрах от перрона железнодорожной станции Шуберская обычный серый кирпичный дом. Год назад администрация Новоусманского района отдала его под центр для реабилитации мам с детьми: на проект был выделен президентский грант — 2,5 млн рублей и добавили средства спонсоры. Сделали классный ремонт, не у всякого дома так уютно, как здесь. "Старались, чтобы никакой казенщины, ничего от больницы или общежития", — объясняет психолог Катя.

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На входе в здание — икона "Умиление", на диване — игрушечный белый мишка с огромным красным плюшевым сердцем. Три спальни, комнаты для персонала, для совместных занятий, для психологической разгрузки. Есть даже детский бассейн и фантастически красивый аквариум. Кухня со всей техникой — готовят сами.

— Микросоциум, микроклимат, чтобы девочки могли развиваться. У зависимых женщин утрачены навыки и в уборке, и в готовке, а кто-то вообще этого не умеет делать. И не помнят, как это — ухаживать за собой, — вздыхает Катя.

Весной у дома устроят огород и цветник.

Из токсичной среды

— Если женщина решит бросить пагубное пристрастие, то ни один кризисный центр не возьмет ее с ребенком. А мы — возьмем, — объясняет куратор центра реабилитации Алексей Канапухин. — Потому что в 15 километрах от нас, в Отрадном, есть православный кризисный центр "Приют Покров", где мы можем временно размещать детей. Кому надо — в школу ходить, кому в садик — нянечки и воспитатели. На первое время можно с мамой в родительский день видеться, потом встречи будут чаще.

Психолог Катя знает: женщине, которую "выдернули из употребления", надо элементарно прийти в себя.

Психолог Екатерина Давыдова узнала о создаваемом центре 4 месяца назад и пришла сюда работать Елена Рузанова/ТАСС
Описание
Психолог Екатерина Давыдова узнала о создаваемом центре 4 месяца назад и пришла сюда работать
© Елена Рузанова/ТАСС

— Обычно на это уходит от месяца до трех. До попадания к нам мама с ребенком были в токсичной, разрушительной среде, и попадание в центр, изменение жизни — стресс для них. Мама будет меняться, и ребенку тоже предстоит адаптироваться под новую маму, для чего тоже нужно время и определенная среда, — пояснила она.

Без спросу уйти отсюда нельзя, хотя двери открыты.

Будем знакомы

— Бывший реабилитант, была зависимой и уже два года чистая! — представляется Юля, едва я переступаю порог кухни. Сейчас она волонтер. — Сегодня постный день, готовили гречневый суп. А в праздничные у нас и мясо по-французски, и красная рыба, и салат оливье. Конфеты, печенье, мюсли — все, как у всех, — спешит рассказать она, а мы смеемся над "как у всех" — мало у кого такое разнообразие.

Они знакомятся, часто засиживаются за чаем, прислушиваются друг к другу. Подъем, молитва. Елена называет себя атеисткой и не молится. Уборка, завтрак, лекции, письменные задания. В первый день Тане задали написать о десяти плюсах и минусах алкоголя на примерах из своей жизни.

В комнате для молитв Елена Рузанова/ТАСС
Описание
В комнате для молитв
© Елена Рузанова/ТАСС

После обеда обязательно тихий час, потому что для химически зависимого человека отдых особенно важен. А еще спорт, живопись, вязание, шитье.

— Для нас важно сформировать у женщин новое видение мира. Начали уроки по домоводству, учимся делать тесто и печь пироги, на следующей неделе приступим к урокам вязания. Затем — выучимся наращивать ресницы и делать брови, — рассказывает Катя.

Найти себя

В основе всех зависимостей — одиночество, страхи, комплексы. Женщине надо усыпить чувства и эмоции, "обезболиться".

— К алкоголю и наркотикам приходят люди, которые не умеют справляться со стрессовыми ситуациями. Найти способ скидывать напряжение, а еще лучше — не накапливать его, выстраивать вокруг себя пространство. Каждый человек сам несет ответственность за свою реальность. Есть социальные установки: я должна. Но стоит задать себе вопрос: если я всем должна, то где же тогда я? А если нет меня, то зачем вообще эта жизнь. Где забота обо мне?

В центре знают, как поддержать женщину и научить ее заново выстраивать свое пространство. "Женщина порушилась — из-за зависимости полностью утратила навыки взрослого человека: общаться, обращаться за помощью, ухаживать за собой. Бывает, что уже и зависимости нет, а жизнь не становится лучше. Для этого на реабилитации все утраченные навыки мы формируем заново", — объясняет психолог.

"Бывший реабилитант", — представляется волонтер Юля. В меню в постный день — гречневый суп Елена Рузанова/ТАСС
Описание
"Бывший реабилитант", — представляется волонтер Юля. В меню в постный день — гречневый суп
© Елена Рузанова/ТАСС

Взрослые дети

Катя хрупкая, у нее тихий голос. Она узнала о создаваемом центре четыре месяца назад — и сама пришла. Раньше работала только со взрослыми зависимыми людьми, а тут — мамы с детьми. По сути, надо выстроить их отношения: у зависимой женщины материнский инстинкт заморожен.

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— Ребенок в семье алкоголиков быстро взрослеет. Он берет на себя функцию родителя — и вынужден спасать. Потому что родители перекладывают свои задачи на ребенка. Но у нас женщине об этом никогда не скажут. Это вызовет сопротивление и панику, чувство вины и стыда. Таких женщин берегут, ведь говорить правду можно только сильным женщинам. Но, по моему опыту, чем сильнее женщина снаружи, тем слабее она внутри, — полагает она.

Катя по себе знает: надо достичь дна, чтобы потом уже только вверх.

— Сейчас веду степенный образ жизни, без сожаления отказалась от утех молодости. Я человек химически зависимый, были алкоголь и наркотики, и для того, чтобы изменить свою жизнь, мне пришлось многое переоценить. Я достигла своего дна — и уже семь лет чиста. У всех ведь свое дно: одному хватает употребить наркотик раз, чтобы понять весь ужас, другому надо разрушить жизнь полностью, чтобы осознать пропасть. Нужно пробовать все, чтобы в итоге избавиться от зависимости, — считает она.

…Мы вдруг устроили фотосессию. Расхохотались, словно малые дети. Фото с чаем, с книжкой, с иконой, с цветами, с половником, помешивая свежий суп.

— А утром была овсяная каша с бананом, на ужин картошка-пюре с кабачковой икрой, — прыснула смехом Юля. Я думала, ей всего лет 20, а оказалось — мама троих детей. Прощаясь, она вдруг резко обняла и пожелала счастливого пути.​

Елена Рузанова

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