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В Новосибирском зоопарке построят новый вольер для белых медведей

По словам директора учреждения, строительство обойдется примерно в 90-100 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Крупнейший за Уралом Новосибирский зоопарк планирует в ближайшие несколько лет провести реконструкцию вольера для белых медведей. Проект является приоритетным, поскольку позволит учреждению вернуть членство в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, сообщил ТАСС директор зверинца Андрей Шило.

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило долгое время был членом Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA), что предусматривает тесное сотрудничество с зоопарками Европы, однако в 2016 году его статус понизили до кандидата в члены.

"Приоритетный проект - это реконструкция вольера для белых медведей, потому что условия содержания на сегодняшний день не соответствуют тем, которые должны быть. Через два года к нам приедет скрининг-группа, которая будет проверять готовность зоопарка снова стать полноценным членом европейской ассоциации. Работы по реконструкции предполагают снос и строительство нового вольера. На строительство требуется около 90-100 млн рублей", - сообщил Шило. Он уточнил, что вольер, в котором сейчас живут медведи, не соответствует требованиям сразу по нескольким критериям: открытость, условия содержания и площадь.

В Новосибирском зоопарке в настоящее время живут два взрослых белых медведя - Кай и Герда, - а также двое медвежат, родившихся в зверинце весной прошлого года.

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило - один из крупнейших в стране. Он занимает площадь 65 га, где содержится больше 10 тыс. особей 770 видов животных.

Теги
РоссияНовосибирская область
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