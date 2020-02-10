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Молодежь СКФО обучат работе в современных медиа

В девяти крупных городах округа состоятся семинары для 750 представителей молодежи

НАЛЬЧИК, 10 февраля. /ТАСС/. Студентов вузов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) обучат работе в современных медиа по проекту "Экспертная Медиашкола", поддержанного грантом президента РФ. В девяти крупных городах округа состоятся семинары для 750 представителей молодежи, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе школы.

"В рамках мероприятий первого этапа Экспертной Медиашколы свыше 750 представителей молодежи СКФО пройдут онлайн и офлайн обучение, по итогам которого участники, попавшие в шортлист, будут приглашены на семинары с привлечением ведущих экспертов журналистского и медийного сообщества регионального и федерального уровней, специалистов по истории, религии, межнациональным отношениям, конфликтологии, культуре, журналистике и построению медиакоммуникаций. С 13 по 21 февраля состоятся 9 семинаров в Пятигорске, Черкесске, Карачаевске, Нальчике, Магасе, Владикавказе, Грозном, Махачкале и Ставрополе", - говорится в сообщении.

Участникам предложат обсудить вопросы, связанные с работой блогера в условиях огромной конкуренции, и научат, как привлечь к себе внимание аудитории. Расскажут, от чего зависит популярность новости и почему "именно социальные сети являются зеркалом информационного пространства и окном для fake news", можно ли отличить фейковую новость от настоящей с первого взгляда и в чем ее опасность, как связаны психология и журналистика в социальных сетях.

По итогу обучения планируется создать экспертный пул, способствующий доступу журналистов и медиаторов к объективной информации о событиях Северного Кавказа. Кроме того, планируется создание единого профессионального сообщества журналистов, экспертов и медиаторов с привлечением как действующих сотрудников СМИ, так и независимых участников медийного сообщества. Проект "Экспертная Медиашкола" реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
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