В поликлинике рязанской ОКБ нарисовали граффити с портретом старейшего хирурга Левушкиной

РЯЗАНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Граффити с изображением старейшего хирурга России Аллы Левушкиной украсило стену поликлиники Рязанской областной клинической больницы (ОКБ), где она работала почти 20 лет. Об этом ТАСС в четверг сообщил главный врач больницы Дмитрий Хубезов.
"В выходные на стене поликлиники при ОКБ, где Алла Левушкина вела прием, художник Александр Демкин нарисовал граффити площадью около 20 кв. м, сегодня мы его торжественно открываем. Такое решение принято коллективом больницы, где она работала с момента открытия в 1983 - 2001 годах. Сначала была заведующей отделением проктологии, затем работала в этом отделении врачом, после чего перешла работать в горбольницу №11", - рассказал собеседник агентства.
Также в поликлинике планируется установить мемориальную доску с рассказом о жизни известного медика.
"Врачебное сообщество уважает Аллу Левушкину за верность профессии, она выезжала во все районы области, оперировала самые сложные случаи. И целое направление она открыла - сначала проктологии, затем колопроктологии", - отметил Дмитрий Хубезов, проработавший с Левушкиной пять лет.
Хирург-проктолог Алла Левушкина умерла 23 января в Рязани на 93-м году жизни. По состоянию здоровья она прекратила свою деятельность в больнице №11 Рязани в 2018 году, проработав в практическом здравоохранении 67 лет. В 2014 году ей вручили врачебную премию "Призвание" в номинации "За верность профессии".