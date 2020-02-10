В поликлинике рязанской ОКБ нарисовали граффити с портретом старейшего хирурга Левушкиной

РЯЗАНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Граффити с изображением старейшего хирурга России Аллы Левушкиной украсило стену поликлиники Рязанской областной клинической больницы (ОКБ), где она работала почти 20 лет. Об этом ТАСС в четверг сообщил главный врач больницы Дмитрий Хубезов.

"В выходные на стене поликлиники при ОКБ, где Алла Левушкина вела прием, художник Александр Демкин нарисовал граффити площадью около 20 кв. м, сегодня мы его торжественно открываем. Такое решение принято коллективом больницы, где она работала с момента открытия в 1983 - 2001 годах. Сначала была заведующей отделением проктологии, затем работала в этом отделении врачом, после чего перешла работать в горбольницу №11", - рассказал собеседник агентства.