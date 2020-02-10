Курсы для будущих родителей по безопасной перевозке детей запустят в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 10 февраля. /ТАСС/. Республика Карачаево-Черкесия в марте впервые присоединится к федеральному проекту "Детство без опасности", входящему в состав нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в марте 2020 года. В рамках программы будущие родители научатся основам безопасной перевозки детей в автомобиле, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

"Проект "Детство без опасности" предполагает единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях. Стартует данная программа [в республике] в марте текущего года", - говорится в сообщении.

Первыми реализацию программы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году начали 30 российских регионов. В рамках проекта медицинские сотрудники прошли обучение и начали проведение тренингов для беременных женщин и будущих пап, на которых рассказывали о том, как правильно перевозить ребенка в автомобиле.

В Карачаево-Черкесии площадкой реализации программы станет республиканский перинатальный центр. "Будущие родители несколько раз в неделю будут проходить обучающие тренинги по установке детского автокресла, соблюдению "детского" скоростного режима, аккуратному вождению, а также правилам перехода проезжей части с коляской", - сообщили в пресс-службе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, увеличена доля дорог городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.