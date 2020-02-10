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В КБР планируют провести капитальный ремонт и реконструкцию 10 домов культуры в 2020 году

Также в рамках нацпроекта три детских школы искусств оснастят музыкальными инструментами

НАЛЬЧИК, 10 февраля. /ТАСС/. В населенных пунктах Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках нацпроекта "Культура отремонтируют и реконструируют 10 домов культуры (ДК). Об этом сообщил в понедельник и.о. министра культуры региона Мухадин Кумахов.

"В 2020 году в рамках нацпроекта "Культура" потребуется реконструкция одного, капитальный ремонт восьми ДК в сельской местности республики, будет завершено строительство ДК в сельском поселении Нартан (его строительство начато в 2018 году, срок ввода в эксплуатацию объекта - декабрь 2020 года, в настоящее время техническая готовность 50%)", - сказал Кумахов, выступая на итоговой коллегии ведомства за прошлый год.

По его данным также в рамках нацпроекта планируется оснастить три детских школы искусств музыкальными инструментами, повысить квалификацию работников культуры.

В 2019 году в рамках нацпроекта "Культура" в КБР построили четыре ДК в селениях Атажукино, Старый Черек, Верхний Чегем, Къара-Суу, проведен капитальный ремонт в нескольких ДК, также приобрели восемь передвижных автоклубов, отметил чиновник, добавив, что все показатели по нацпроекту в 2019 году выполнены в полном объеме.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей. Одна из задач нацпроекта - увеличение посещаемости культурных учреждений в регионах РФ.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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