Современные спорткомплексы построят в четырех муниципалитетах Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 10 февраля. /ТАСС/. Власти намерены открыть современные спортивные комплексы в трех муниципалитетах Карачаево-Черкесии в 2020 году, также начнется строительство еще одного. Об этом в понедельник сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"Сейчас ведется строительство современных ФОКов (физкультурно-оздоровительных комплексов - прим. ТАСС) в Адыге-Хабле и Кубине, в этом году начнется строительство в Чапаевском, завершен и практически готов к открытию физкультурно-оздоровительный комплекс в Усть-Джегуте", - написал глава республики на своей странице в Instagram.

В Кубине идет строительство первого крупного спортивного центра в ауле с населением более 3 тыс. человек - сейчас спортивные секции работают в зале местной школы, вместимость которого ограничена. В ауле Адыге-Хабль с населением более 3,8 тыс. жителей ФОК также станет первым крупным спортивным сооружением, это позволит открыть новые секции в местной спортшколе.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в республике построят несколько десятков универсальных спортплощадок, футбольное поле, две площадки для сдачи нормативов ГТО - в общей сложности 40 объектов спортивной инфраструктуры. Как отметил Темрезов, за несколько лет в Карачаево-Черкесии открыли более 80 спортобъектов, в том числе 12 спортивных комплексов.