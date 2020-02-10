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Власти Амурской области выделят 80 млн рублей на проекты по благоустройству сел

Заявки на участие в программе можно подать до 10 марта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в "Программе по поддержке местных инициатив 2020" стартовал в Амурской области. В этом году получить до 1 млн рублей на реализацию проекта по благоустройству смогут не только села, но и городские поселения, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Проекты, представленные на конкурс, предлагают местные жители вместе с главами муниципалитетов. Их будут оценивать в региональном министерстве финансов, которое инициировало программу", - говорится в сообщении.

Заявку на участие в программе можно подать до 10 марта, а реализовать предложенные проекты муниципалитетам необходимо до конца 2020 года. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 80 млн рублей.

"В 2018-2019 годах для участия в конкурсном отборе от сельского поселения можно было представить только одну заявку, то с этого года муниципалитеты могут подать на участие в программе несколько проектов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

По его словам, еще одним нововведением программы в этом году стала возможность представить свои проекты городским поселениям. "Теперь возможность воплотить в жизнь задуманное появилась у 17 населенных пунктов", - добавил Орлов.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. В прошлом году муниципалитеты региона реализовали на местах 82 проекта общей стоимостью 80 млн рублей. Больше всего районы-участники обустраивали места массового отдыха населения, устанавливали объекты физической культуры и массового спорта и благоустраивали учреждения культуры. Некоторые в рамках инициативного бюджетирования освещали улицы и обустраивали места захоронений.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий АлександровичДальний Восток
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