В Кисловодске создадут дендрологическую карту города

ПЯТИГОРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Дендрологическую карту Кисловодска создадут для улучшения состава общественных лесов города-курорта, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"В Кисловодске будет создана дендрологическая карта города. С этой инициативой выступили экологи, которые считают, что это поможет в решении важных хозяйственных задач по улучшению состава и повышению ценности производительности общественных лесов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, карта также поможет в решении вопросов, связанных с укреплением горных склонов, выбором древесных пород при создании лесопарков, парков и городских насаждений, озеленении территории с учетом почвенно-климатических условий Кисловодска.

"Разработка дендрологической карты необходима при строительстве и реконструкции зданий, прокладке инженерных сетей, благоустройстве и озеленении территории, а также при оформлении паспорта на существующий объект и служит для наглядного отображения фактического расположения и учета зеленых насаждений данного объекта", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что общественники и экологи выразили готовность участвовать в создании карты, отрабатывать "дендрологическую составляющую" с архитекторами и строителями.

"К ее реализации приступят уже этой весной. Сейчас специалисты разработают дорожную карту, план взаимодействия со структурными подразделениями комитета имущественных отношений, управления городского хозяйства, архитектуры", - пояснил представитель пресс-службы.