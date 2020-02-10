ВЛАДИКАВКАЗ, 10 февраля. /ТАСС/. Аптеки в Северной Осетии бесплатно раздадут более 21 тыс. медицинских масок, сообщили в пресс-службе регионального штаба ОНФ в республике.

"Приятным сюрпризом стала акция сети аптек <...> Маски, которые есть в наличии, здесь раздают посетителям бесплатно. За один день безвозмездно отдали около 7 тыс. штук. Планируют раздать 21 тысячу", - говорится в сообщении.

В настоящее время "Молодежка ОНФ" в республике проводит мониторинг цен на маски и противовирусные препараты во всех регионах России. В исполкоме Общероссийского народного фронта работает ситуационный центр. В нем обрабатываются результаты проверок аптек, фиксируются все факты завышения цен на противовирусные препараты и маски.

В республике пока нет больших нарушений.

По итогам рейдов будут установлены регионы с максимальной наценкой на противовирусные препараты и маски. Собранную информацию общественники направят главе государства.

На фоне новостей о распространении коронавируса в России подскочил спрос на маски, а некоторые аптеки стали завышать цены на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 5 февраля заявил, что нужно отбирать лицензии у таких аптек.