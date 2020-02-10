{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии благодаря нацпроекту создадут 380 мест в детсадах в 2020 году

На эти цели выделят 278,8 млн рублей из федерального и регионального бюджетов

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 февраля. /ТАСС/. Новый детсад и четыре пристройки к дошкольным образовательным учреждениям появятся в Северной Осетии в 2020 году благодаря нацпроекту "Демография". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

"По нацпроекту "Демография" для детей дошкольного возраста будет построен детский сад в городе Беслан на 230 мест, а также четыре пристройки к дошкольным образовательным учреждениям - две во Владикавказе на 55 мест, одна - в селении Красногор, на 20 мест, еще одна - в селении Иран, на 20 мест", - сказал собеседник агентства.

На создание мест в детских садах будет выделено 278,8 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

В настоящее время в республике не обеспечены местами около 350 детей в возрасте от трех до семи лет, которые либо недавно встали в очередь, либо желают поступить в определенное дошкольное учреждение. По данным Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования, в Северной Осетии обеспеченность местами детей в возрасте до восьми лет на 1 декабря 2018 года составляла 89%, а на 1 октября 2019 года - 96%.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Подготовку в области цифровой экономики пройдут 34 тыс. жителей Ставрополья до 2022 года
Обучение и переобучение будет проводиться в рамках проекта "Кадры для цифровой экономики"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС