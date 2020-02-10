В Северной Осетии благодаря нацпроекту создадут 380 мест в детсадах в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 февраля. /ТАСС/. Новый детсад и четыре пристройки к дошкольным образовательным учреждениям появятся в Северной Осетии в 2020 году благодаря нацпроекту "Демография". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

"По нацпроекту "Демография" для детей дошкольного возраста будет построен детский сад в городе Беслан на 230 мест, а также четыре пристройки к дошкольным образовательным учреждениям - две во Владикавказе на 55 мест, одна - в селении Красногор, на 20 мест, еще одна - в селении Иран, на 20 мест", - сказал собеседник агентства.

На создание мест в детских садах будет выделено 278,8 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

В настоящее время в республике не обеспечены местами около 350 детей в возрасте от трех до семи лет, которые либо недавно встали в очередь, либо желают поступить в определенное дошкольное учреждение. По данным Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования, в Северной Осетии обеспеченность местами детей в возрасте до восьми лет на 1 декабря 2018 года составляла 89%, а на 1 октября 2019 года - 96%.