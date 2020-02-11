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VR-фильм о путешествиях по девяти регионам представят в "Ельцин-Центре" в Екатеринбурге

Посетители также увидят фотовыставку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Русское географическое общество представит в "Ельцин-Центре" в Екатеринбурге во вторник VR-фильм и фотовыставку, подготовленные в ходе путешествия по самым необычным уголкам страны, "Путешествие по России. 360°", говорится в сообщении организаторов.

"Екатеринбург станет третьим городом России, в котором можно посмотреть экспозицию, до этого увидеть уникальные кадры из самых необычных уголков страны смогли жители и гости Казани и Новосибирска <…> Все посетители центра смогут бесплатно "телепортироваться" в самые красивые места России - пролететь над гнездовьями кайр на Кольском полуострове, увидеть, как образуются облака на горе Ай-Петри в Крыму, нырнуть в гости к кольчатой нерпе в Охотском море, услышать, как поют серые киты", - отмечается в сообщении.

Видеофильм, снятый для просмотра с помощью очков виртуальной реальности, представляет собой дневник путешественника, обращающегося к жителю современного мегаполиса и вдохновляющего на изучение России. Участники съемок опускались под воду, забирались в горы, прошли пешком десятки километров.

Съемки проходили в Мурманской области, Республике Крым, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Камчатском краях, в Иркутской, Оренбургской и Астраханской областях. Сделанные съемочной группой фотографии легли в основу выставки, которая пройдет в этот же день в центре.

Фильм станет первым показом для открывающегося в "Ельцин-Центре" в этот день VR-кинотеатра.

Теги
РоссияСвердловская область
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