"Систему-112" ввели в промышленную эксплуатацию в Магаданской области

ТАСС, 11 февраля. Власти Магаданской области ввели в регионе в промышленную эксплуатацию систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" ("Система-112"). Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС России.

"Систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Магаданской области ввели в промышленную эксплуатацию", - говорится в сообщении.

До этого в Магаданской области "Система-112" работала в опытном варианте. В среднем в месяц обрабатывалось около 6 тыс. звонков. Всего за 2019 год было принято более 70 тыс. обращений. Теперь же система не только принимает звонки, но и определяет геопозицию телефона, с которого сообщают о происшествии.

"Система-112" обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории РФ. Предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований. Система уже действует на территории 50 субъектов РФ.