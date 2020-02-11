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В Арктике создадут Центры управления в кризисных ситуациях

Реализация проекта, в частности, должна способствовать повышению безопасности Северного морского пути

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Центры управления в кризисных ситуациях будут созданы в Арктике, сообщил во вторник глава МЧС России Евгений Зиничев.

"В рамках совместной работы с Минпромторгом России, Росатомом и другими структурами принимаются меры по созданию Арктических центров управления в кризисных ситуациях, а также развитию авиационной группировки МЧС России в Арктике", - сказал он на расширенной коллегии министерства.

Зиничев сообщил, что в 2019 году МЧС приступило к пересмотру своих подходов к обеспечению безопасности в Арктике, где ведется активная работа по экономическому освоению региона и развитию транспортно-логистической системы Северного морского пути.

"Реализация запланированных мероприятий должна способствовать повышению безопасности не только Северного морского пути, но и всей континентальной части Арктического региона", - сказал глава МЧС.

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