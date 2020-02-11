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Крымская железная дорога подвела итоги работы за январь 2020 года

За прошлый месяц со станций и вокзалов дороги отправлено 244 тыс. пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Итоги работы Крымской железной дороги за январь 2020 года подвели в формате видеоконференцсвязи, следует из сообщения предприятия.

В январе текущего года со станций и вокзалов дороги отправлено 244 тыс. пассажиров в пригородном и дальнем сообщении.

Предприятиями Крыма было погружено 90 тыс. т грузов. Через паромную переправу Крымская железная дорога приняла 1,68 тыс. вагонов или 100 тыс. т грузов. Выгрузка выполнена на уровне 2664 вагона (+16% к плану).

Основными задачами на предстоящий период работы были обозначены совершенствование работы по привлечению новых объемов перевозок грузов и пассажиров, увеличение доходов от всех видов деятельности, безусловное выполнение качественных и количественных показателей использования подвижного состава, всех видов оборота вагонов.

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