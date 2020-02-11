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Этнопарк стоимостью 137,5 млн рублей планируют создать на Таймыре в 2021 году

Его площадь составит 300 тыс. кв. м

КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Этнопарк "Таймыр. Легенды тундры", стоимостью 137,5 млн рублей, планируется создать в Дудинке на севере Красноярского края в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минстрое.

Дудинка - заполярный город с населением 23 тыс. человек. Первое упоминание о Дудинке как о поселении относится к 1667 году.

"Бюджет проекта - 137,5 млн рублей <...> Планируется, что этнопарк, при получении федерального финансирования, будет создан в 2021 году.", - сообщили в министерстве. Его площадь составит 300 тыс. кв. м.

Согласно концепции проекта, на его территории будет размещена круглогодичная база отдыха для туристов, разработаны туристические маршруты, на которых можно будет ознакомиться с флорой и фауной арктических территорий, культурой и бытом народов севера. Туристы смогут пройти мастер-классы по приготовлению блюд народов крайнего севера. Также в этнопарке разместят мобильный контактный зоопарк, оленью ферму и лодочную станцию.

Этнопарк заявлен на участие во всероссийском конкурсе "Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" в 2020 году. "Он представлен в номинации "Малые города с населением от 20 до 50 тыс. человек", - сообщил представитель ведомства.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Всего за два года проведения конкурса эксперты отобрали 160 проектов-победителей, которые реализовываются на территории 63 субъектов. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 до 100 млн рублей. Общий призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей ежегодно. В соответствии с реализацией нацпроекта "Жилье и городская среда", до 2024 года должно быть реализовано 480 проектов- победителей конкурса.

Теги
РоссияАрктика сегодняКрасноярский край
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