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Задолженность по зарплате за 2019 год сократилась в Карачаево-Черкесии на 25 млн рублей

Кроме того, к административной и дисциплинарной ответственности были привлечены более 250 должностных лиц

ЧЕРКЕССК, 11 февраля. /ТАСС/. Организации и предприятия Карачаево-Черкесии по требованиям прокуратуры республики погасили задолженность по заработной плате на 25 млн рублей по итогам 2019 года. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее на стратегической сессии "О приоритетах развития Северного Кавказа" аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова сообщила, что в регионах округа сохраняется высокий уровень задолженности по заработной плате. В общей сложности он составляет более 300 млн рублей.

"Мерами прокурорского реагирования восстановлены трудовые права граждан, сокращена задолженность по заработной плате на сумму 25 млн рублей [по итогам 2019 года]", - говорится в сообщении.

В 2019 году в суд было направлено более 1 тыс. исков о выплате задолженности, к административной и дисциплинарной ответственности были привлечены более 250 должностных лиц.

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РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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