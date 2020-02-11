Ямальское предприятие по переработке сельхозпродукции запустит новый цех в конце февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Надымское предприятие "Ныда-ресурс" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), специализирующееся на переработке местной продукции и изготовлении полуфабрикатов, запустит новый перерабатывающий цех в конце февраля 2020 года, сообщили во вторник в пресс-службе правительства ЯНАО.

"Надымское предприятие ООО ПФ "Ныда-ресурс", которое специализируется на переработке местной продукции и изготовлении полуфабрикатов, в конце февраля запустит новый перерабатывающий цех площадью около 600 кв. м. Сегодня в здании завершены строительные работы, проведены коммуникации, размещена часть оборудования", - говорится в сообщении.

Благодаря оборудованию, которое разместится в новом цехе, предприятие сможет расширить ассортимент производимой продукции.

"С новым оборудованием наш ассортимент расширится, будет много копченой продукции, как из рыбы, так и из мяса. Добавится паштетная линейка, консервация, увеличится ряд кондитерских наименований - варенья, соусов и сиропов. С запуском нового цеха планируем выйти на оптовые поставки, кроме того, мы поставляем в школы Надыма и района полуфабрикаты из экологически чистого сырья, в том числе нашей местной оленины", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора "Ныда-ресурс" Виктории Матусевич.

"Ныда-ресурс" работает в округе с 2011 года. Предприятие специализируется на переработке местной сельскохозяйственной продукции (мяса, мяса оленины и рыбы северных пород) и изготовлению полуфабрикатов из них. Также фирма перерабатывает северные дикоросы: морошку, бруснику, клюкву.