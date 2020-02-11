Центр ракетного двигателестроения и Воронежский университет будут вместе готовить кадры

ВОРОНЕЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Воронежский государственный университет (ВГУ) и Воронежский центр ракетного двигателестроения планируют начать совместную подготовку специалистов для космической отрасли. Об этом во вторник сообщила на своем сайте пресс-служба АО "НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко", в которое входит создаваемый центр, по итогам встречи исполнительного директора компании Сергея Ковалева и ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого.

"Сергей Ковалев и Дмитрий Ендовицкий обсудили перспективы совместной подготовки и переподготовки кадров, организации научных исследований и создания совместных лабораторий. Они подписали договор о стратегическом сотрудничестве и утвердили план совместных мероприятий на 2020 год в рамках реализации в Воронежской области партийного проекта "Локомотивы роста", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Власти региона планируют до 2027 года создать Воронежский центр ракетного двигателестроения на базе Воронежского механического завода (ВМЗ) и Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА), которые сейчас производят двигатели для ракет-носителей "Союз", "Союз-2-1б", "Союз-2.1в", "Протон-М", "Ангара", а также ведут научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию кислородно-метановых, электроракетных, а также кислородно-керосиновых двигателей для перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

Как уточнили в пресс-службе НПО "Энергомаш", для обучения и переподготовки кадров для центра ракетного двигателестроения в ВГУ имеются лаборатории искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа больших баз данных.

Научно-производственное объединение "Энергомаш имени академика В. П. Глушко" входит в госкорпорацию "Роскосмос", на его базе создается интегрированная структура ракетного двигателестроения, в которую войдут ПАО "Протон-ПМ" (Пермь), АО "КБХА" (Воронеж), Воронежский механический завод (ВМЗ), НИИмаш (Нижняя Салда, Свердловская область), ОКБ "Факел" (Калининград) и КБХМ им. А.М. Исаева (Королев, Московская область).