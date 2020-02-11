В Татарстане компания "Татнефть" откроет анимационную школу совместно с "Союзмультфильмом"

КАЗАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. "Татнефть" совместно с киностудией "Союзмультфильм" намерена открыть анимационную школу в городе Альметьевск (Татарстан). Об этом во вторник сообщается на странице компании в Instagram.

"Татнефть" совместно с "Союзмультфильмом" откроет в Альметьевске анимационную школу. Как рассказал на сегодняшнем общественном совете "Татнефти" по образованию директор благотворительного фонда "Татнефть" Ренат Мамин, детская анимационная школа разместится в микрорайоне "Яшьлек", - говорится в сообщении.

Дети смогут обучаться на современном оборудовании по программам студии мультфильмов. Планируется, что в студии будут два творческих современных пространства с компьютерными классами для обучения техникам анимации в стиле 2D и 3D, мокап-студия (Motion capture - система захвата движения), зоны комиксов, мини-библиотека.

"Союзмультфильм" - государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная 10 июня 1936 года, на которой создано более 1,5 тыс. мультфильмов. Среди известных работ студии - "Золотая антилопа", "Гадкий утенок", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Винни Пух", "Крокодил Гена", "Ежик в тумане" и другие.