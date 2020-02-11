Число исследований КТ и МРТ в Кабардино-Балкарии вырастет в несколько раз в 2020 году

НАЛЬЧИК, 11 февраля. /ТАСС/. Минздрав Кабардино-Балкарской Республики утвердил перечень дорогостоящих обследований на 2020 год, согласно которому объем таких исследований, как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), вырастет в несколько раз. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе министерства со ссылкой на министра здравоохранения КБР Рустама Калибатова.

"Объемы дорогостоящих исследований в рамках программы госгарантий значительно выросли по сравнению с прошлым годом. В программу включены новые виды обследований, которые позволят эффективнее выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, также увеличены обследования на КТ - в пять раз, МРТ - в три раза, заложено более 84 тыс. случаев УЗИ-диагностики сердечно-сосудистых заболеваний", - цитирует пресс-служба министра.

Предполагается, что увеличение объемов дорогостоящих обследований даст возможность своевременно выявлять опасные заболевания у большего числа пациентов, соответственно - раньше начинать лечение.

По данным пресс-службы, общий объем обследований за счет обязательного медицинского страхования составит 189 тыс. случаев. Перечень включает обследования на КТ, МРТ, дуплексное сканирование сосудов головы и шеи, молекулярную диагностику аллергии, пренатальную УЗИ-диагностику, УЗИ сердечно-сосудистых заболеваний, жидкостную цитологию, молекулярно-биологическое исследование при ХГВ и перитонеальный диализ.

В реализации программы будут участвовать государственные и частные медицинские организации, имеющие необходимую современную диагностическую базу. Как отмечается, направления на бесплатное проведение дорогостоящих обследований выдаются пациентам только по медицинским показаниям, которые определяются врачебной комиссией при поликлиниках по месту жительства.