Роман о Кавказе чеченского писателя Канты Ибрагимова впервые издадут на испанском языке

ГРОЗНЫЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Исторический роман "Учитель истории" известного чеченского писателя и председателя Союза писателей Чечни Канты Ибрагимова, рассказывающий о чеченских легендах и прошлом Кавказа, впервые издадут на испанском языке. Об этом писатель сообщил во вторник ТАСС.

"На Гаванской международной книжной ярмарке мы договорились, что роман будет издан на испанском языке. Сейчас идет работа над переводом. Это будет моя первая работа, переведенная на испанский язык, разные мои книги уже переведены на китайский, грузинский, вьетнамский, немецкий и арабский", - сказал Ибрагимов.

Он отметил, что для сохранения и развития национальной литературы в России необходимо регулярно оказывать поддержку писателями в переводе их произведений. "О таких великих писателях, как Кайсын Кулиев, Расул Гамзатов, мир узнал через переводчиков. Необходимо, чтобы о современных национальных писателях узнал широкий круг читателей," - добавил Ибрагимов.

Канта Ибрагимов родился в 1960 году в Грозном, с 2009 года он является председателем союза писателей Чеченской Республики, лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства, а также кавалером ордена Кадырова. Писатель является автором романов "Прошедшие войны", "Седой Кавказ", "Детский мир", "Сказка Востока", "Дом проблем", "Аврора" и роман "Учитель истории", основанный на чеченских легендах и рассказывающий о прошлом Кавказа, в частности о Хазарском каганате.