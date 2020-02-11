Участниками акции "Вода России" станут 22 округа и района Ставрополья в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Акции по очистке берегов рек и озер в рамках проекта "Вода России" пройдут в 22 районах и городских округах Ставропольского края в 2020 году, сообщили во вторник в краевом Минприроды.

"Запланировано более 160 мероприятий по очистке берегов водных объектов и прилегающих акваторий от бытового мусора с привлечением волонтерских движений. В нем примут участие 22 администрации городских округов и муниципальных районов", - говорится в сообщении.

Экологические марафоны пройдут с 1 апреля 2020 года по 15 сентября 2020 года. Ранее в федеральном агентстве водных ресурсов сообщали, что в 2019 году в России участниками мероприятий экологической акции стали около 600 тыс. человек, было собрано более 1,5 млн мешков мусора. В Ставропольском крае более 8,7 тыс. волонтеров в течение прошлого года очистили от мусора 362,8 км береговой полосы.

С 2019 года акция "Вода России" стала частью федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" (входит в нацпроект "Экология"). К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ.