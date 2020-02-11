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В КБР отремонтировали два моста, обеспечивающих доступ к Приэльбрусью

Сооружения имеют важное социальное значение, поскольку обеспечивают доступ к всесезонному центру отдыха

ПЯТИГОРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт двух мостов, обеспечивающих доступ к всесезонному центру отдыха Приэльбрусье, отремонтировали в Кабардино-Балкарской Республике (КБР), сообщили во вторник ТАСС в подведомственном Росавтодору Управлении федеральных автомобильных дорог "Кавказ" (ФКУ Упрдор "Кавказ").

"В Кабардино-Балкарии отремонтировали два моста через Баксан на трассе А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус. Они расположены в селах Исламей и Нейтрино на 48-м и 85-м км. Сооружения имеют важное социальное значение для республики, поскольку обеспечивают доступ к всесезонному центру отдыха Приэльбрусье", - сообщили в пресс-службе.

Так, по информации пресс-службы, в ходе капитального ремонта в Исламее разобран старый мост, построены новые опоры и пролетные строения, устроено новое мостовое полотно с гидроизоляционным слоем, заменили деформационные швы. При укладке верхнего слоя покрытия использован износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон.

"От подтоплений сооружение защитили железобетонными подпорными стенами, а в качестве экологического мероприятия - мост находится рядом с национальным парком "Приэльбрусье" - устроили очистные сооружения. Длина двухполосного моста составляет 57 м, а ширина проезжей части - 7,5 м", - рассказали в ФКУ Упрдор "Кавказ".

Кроме того, на мосту в Нейтрино заменили гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие и защитный слой. Обновлено и лакокрасочное покрытие металлических пролетных строений. Для повышения уровня безопасности на обоих мостах оборудовано металлическое барьерное и перильное ограждения. Кроме того, установлены светоотражающие дорожные знаки и нанесена термопластиковая разметка.

Ранее сообщалось, что Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" объявило конкурс на капитальный ремонт защитных дорожных сооружений на участке дороги, ведущей в поселок Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Максимальная начальная цена контракта составит 4,14 млрд рублей, работы планируется завершить в декабре 2021 года.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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