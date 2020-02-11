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Протяженность отремонтированных по нацпроекту дорог на Ставрополье вырастет на 20%

В 2020 году планируют обновить 133 км дорожного полотна

СТАВРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Ремонт дорог проведут в 11 муниципалитетах Ставропольского края в рамках национального проекта в 2020 году, сообщили журналистам во вторник в краевом Министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Общая протяженность отремонтированных в 2020 году дорог составит 133 км, что на 20% больше, чем годом ранее.

"В этом году благодаря проекту будет обновлено 133 км дорожного полотна в 11 муниципалитетах. Как и в прошлом году, особое внимание уделяется местным дорогам, поскольку от того, в каком состоянии находится дорожное полотно, зависит безопасность и комфорт людей, проживающих в городах и селах", - приводятся в сообщении слова министра Евгения Штепы.

По данным министерства, в 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в крае было отремонтировано 111 км местного и регионального значения. Финансирование работ по нацпроекту в 2019 году в регионе составило более 1,4 млрд рублей, в 2020 году на эти цели направят более 1,6 млрд рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, увеличена доля дорог городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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