Власти Ставрополья намерены увеличить поддержку агрострахования

СТАВРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют вдвое увеличить поддержку сельскохозяйственного страхования. Фермеров призывают активнее страховать посевы, сообщил во вторник журналистам министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

"На сегодня мы очень мало страхуем посевы, из озимых культур застраховано только 5%, практически не страхуются яровые культуры. Будем обсуждать работу и взаимодействие с страховыми компаниями, также предполагаем увеличение средств субсидий на страхование в два раза", - сказал он.

По данным министерства, в 2019 году на агрострахование из краевого и федерального бюджетов на Ставрополье было направлено 133,9 млн рублей. Фермерам возмещают часть затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования. В прошлом году в области растениеводства такую поддержку получили порядка 35 хозяйств, застрахованная площадь насчитывала 182,9 тыс. га.

Страхование посевов особенно актуально в условиях дефицита осадков. "Осенние осадки выпали у нас от нормы на 30%, зимние осадки выпали от нормы 50% <…> Ситуация на озимом поле и с севом ранних яровых культур, пропашных культур очень сложная на сегодняшний день, но не критическая", - отметил Ситников.

В регионе разработан комплекс антикризисных мер для поддержки аграриев в случае осложнения ситуации, в том числе, предусмотрены средства в резервном фонде края. "На сегодняшний день особая миссия наших агротехнических служб, крестьянско-фермерских хозяйств, компаний, которые занимаются сопровождением и доведением агротехнологий - определение стратегии уходных работ, подбор технологических решений, которые позволят нам сформировать и получить урожай 2020 года", - пояснил министр.

Осеннюю посевную кампанию аграрии Ставропольского края провели в 2019 году на площади более 2 млн га, большая часть из них на зерно (порядка 1,9 млн га). Урожай зерна без кукурузы в регионе в 2019 году составил 8,3 млн т.