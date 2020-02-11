{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии трудоустроили почти всех выявленных неформально занятых жителей

В 2019 году Северная Осетия заняла 26 место из 85 в рейтинге субъектов России по снижению неформальной занятости

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии официально трудоустроили более 12,5 тыс. из выявленных 13 тыс. неформально занятых. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства республики Ахсарбек Сабаткоев на заседании межведомственной комиссии по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости.

"По соглашению, заключенному между правительством РСО-Алания и федеральной службой по труду и занятости, в прошлом году в Северной Осетии должны были легализоваться 9712 человек. Однако нам удалось достичь большего, и в итоге выявлено 13180 неформально занятых граждан, из них трудоустроено 12590 человек", - цитирует Сабаткоева пресс-служба главы и правительства республики.

Северная Осетия в 2019 году заняла 26 место из 85 в рейтинге субъектов РФ по снижению неформальной занятости, поднявшись выше остальных субъектов СКФО и улучшив свой результат на 24 пункта. Хорошие показатели выявляемости и дальнейшего трудоустройства продемонстрировали город Владикавказ и все районы республики, за исключением Дигорского района, где показатели не достигли 100%.

В 2020 году поставлена задача вывести из "тени" 8 тыс. неформально занятых граждан.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Власти Ставрополья намерены увеличить поддержку агрострахования
В 2019 году на агрострахование из краевого и федерального бюджетов направили 133,9 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС