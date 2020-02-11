В Северной Осетии трудоустроили почти всех выявленных неформально занятых жителей

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии официально трудоустроили более 12,5 тыс. из выявленных 13 тыс. неформально занятых. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства республики Ахсарбек Сабаткоев на заседании межведомственной комиссии по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости.

"По соглашению, заключенному между правительством РСО-Алания и федеральной службой по труду и занятости, в прошлом году в Северной Осетии должны были легализоваться 9712 человек. Однако нам удалось достичь большего, и в итоге выявлено 13180 неформально занятых граждан, из них трудоустроено 12590 человек", - цитирует Сабаткоева пресс-служба главы и правительства республики.

Северная Осетия в 2019 году заняла 26 место из 85 в рейтинге субъектов РФ по снижению неформальной занятости, поднявшись выше остальных субъектов СКФО и улучшив свой результат на 24 пункта. Хорошие показатели выявляемости и дальнейшего трудоустройства продемонстрировали город Владикавказ и все районы республики, за исключением Дигорского района, где показатели не достигли 100%.

В 2020 году поставлена задача вывести из "тени" 8 тыс. неформально занятых граждан.