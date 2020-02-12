Труднодоступный район на Колыме будут снабжать продуктами с помощью авиации

ТАСС, 12 февраля. Труднодоступный Северо-Эвенский городской округ на северо-востоке Магаданской области будут обеспечивать продуктами с помощью авиации, так как постоянного дорожного сообщения с ним нет. Об этом сообщила в среду пресс-служба Магаданской областной думы.

Проблемы с поставками продуктов возникли в конце 2019 года. В холодное время года действовал зимник Омсукчан - Кубака - Сопка Кварцевая - Эвенск, который содержался за счет горнодобывающих предприятий, но в 2019 году снизился объем добычи драгоценных металлов, и предприятия отказались от содержания зимней дороги. Ее обслуживание по данным пресс-службы областной думы может обойтись муниципалитету в 100 млн рублей. Расстояние от Омсукчана, ближайшего крупного населенного пункта, до Эвенска составляет 700 км, которые проходят по тайге и болотам.

"Очевидно, что в сложившейся ситуации нам выгодней субсидировать авиаперевозки, чем содержать проблемный участок автодороги <...> В стратегическом плане в вопросах обеспечения Северо-Эвенского городского округа ставку будем делать на развитие авиации. Недавно мы обсудили эти вопросы с губернатором Колымы Сергеем Носовым на рабочей встрече. Есть заверения, что областная казна будет и в будущем субсидировать не только пассажирские, но и грузовые рейсы в этом направлении, увеличивая частоту полетов", - процитировала пресс-служба слова заместителя председателя Магаданской областной думы Игоря Донцова.

Он напомнил, что в области создана региональная авиакомпания "Авиация Колымы", в распоряжение которой поступил новый вертолет Ми-8АМТ. Два новых самолета ТВС-2МС переданы авиакомпании "Сила", которая обеспечивает авиасообщение между Магаданом и Сусуманом, Омсукчаном, Сеймчаном.

В январе возникла проблема со снабжением Северо-Эвенского городского округа овощами и фруктами. Самолет с продовольствием прилетал в муниципалитет в декабре 2019 года, до новогодних праздников, но почти все товары быстро раскупили. В магазинах остались мясо, пельмени, молоко и некоторые другие товары, полностью закончились фрукты и овощи. 9 января авиарейс, на котором в муниципалитет должны были доставить продовольствие, не смог прилететь из-за отсутствия самолетов, а позже доставке помешала непогода.

Северо-Эвенский городской округ расположен на северо-востоке Магаданской области. Он является труднодоступным районом, так как частично расположен на Колымском нагорье в зоне арктической горной тайги и лесотундры. В нем проживают около 2 тыс. человек.