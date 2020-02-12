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В Красноярском крае два северных поселка впервые подключат к сотовой связи в 2020 году

Всего в регионе в 2020 году планируют установить 18 антенно-мачтовых сооружений

КРАСНОЯРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Таймырский поселок Усть-Авам и эвенкийский Ессей в Красноярском крае, где большинство жителей - представители коренных малочисленных народов Севера, будут впервые подключены к сотовой связи, сообщил в среду журналистам министр цифрового развития края Николай Распопин.

"Усть-Авам и Ессей. В этом году, ориентировочно в августе-сентябре, там будет запущена услуга сотовой связи. [Также] мы планируем попробовать с доступом к сети интернет. Понятно, что, наверное, невозможно будет скачивать фильмы, но по крайней мере мессенджеры, сайты [будут доступны]. В этих населенных пунктах сейчас вообще нет связи", - сказал министр.

По его словам, в районе населенных пунктов будут построены антенно-мачтовые сооружения, которые позволят обеспечить поселки связью. Всего в 2020 году в крае установят 18 таких сооружений, что решит проблему с мобильной связью в более чем 30 поселках. "Населенные пункты севера участвуют в качестве тестовой, пилотной площадки. Если к концу года поймем, что это рабочий механизм, то будем его транслировать и дальше", - подчеркнул Распопин.

В 2019 году в крае предоставили услуги связи 38 населенным пунктам, где живут около 11 тыс. человек.

Арктический поселок Усть-Авам расположен в Таймырском муниципальном районе. Здесь живут более 300 человек, в основном долганы и нганасаны. Ессей находится в северной части Эвенкийского муниципального района. Численность населения - свыше 600 человек, в основном ессейские якуты.

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