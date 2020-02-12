Прорваться в Териберку. Чем манят туристов опасности и ледяные пустыни Крайнего Севера

В 2019 году Териберку посетили около 50 тыс. зарубежных туристов. По данным главы администрации Кольского района Александра Лихолата, это в первую очередь граждане стран Азии, Китая.

Их не смущают ни низкие температуры, ни ледяной ветер, ни снегопады и сугробы, через которые приходится пробираться.

"В снегопад, даже если до бампера навалит, сугробы мягкие как пух. Любая машина, добавив скорости, разобьет их и проедет. А вот когда ветер… Потоки воздуха поднимают снежинки, перемещают их, обламывая лучики и превращая в ледяную чешуйку. Такие снежинки ложатся одна к одной по направлению ветра, и постепенно на дороге возникает перемет. По этим переметам можно ходить как по паркету, настолько они плотные. А если машина на скорости врежется в такое препятствие — до беды недалеко", — рассказывает Роман Довженко, водитель одной из мурманских туркомпаний.

Вызволять туристов иногда приходится с помощью грейдеров и другой спецтехники. Но, по словам гидов, для туристов все это — экзотика. Больше всего их привлекают снег и холодный Северный Ледовитый океан. Приезжают посмотреть и на северное сияние: в странах Азии этого феномена нет.

"Мы находимся под глубоким впечатлением от прекраснейшей природы: никогда в своей жизни такого не видели, это новый опыт, и мы в восторге!" — делятся супруги Чжан из Китая. Они признаются, что заторы на перевалах они воспринимают как приключение.

"Вокруг были люди, которые согласились помочь, пригласили нас в теплый автобус, помогли, спасли. Впечатления прекрасные и от людей на Русском Севере".

Эльвира Серга