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Полуфиналисты "Лидеров России" станут наставниками кадрового конкурса в КЧР

Конкурс "Кадровый резерв" пройдет в Карачаево-Черкесии впервые

ЧЕРКЕССК, 12 февраля. /ТАСС/. Полуфиналисты всероссийского конкурса "Лидеры России" будут наставниками для участников первого проекта "Кадровый резерв" в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщил в среду глава республики Рашид Темрезов.

"В качестве наставников "Кадрового резерва" привлечем полуфиналистов всероссийского конкурса "Лидеры России". Я лично буду следить за всеми этапами [конкурса] и надеюсь познакомиться с лучшими", - написал он на своей странице в Instagram во время общения с жителями республики.

Подобный кадровый конкурс в КЧР проводится впервые. Отбор участников пройдет в три этапа: заочный отбор, вторым этапом станет оценка управленческих навыков участников профессионалами, на третьем этапе в мае 2020 года экспертная комиссия оценит проекты по развитию региона, которые подготовили участники.

"Призываю всех активных амбициозных талантливых молодых людей к участию! Я уверен, в нашей республике много таких ребят, которые душой болеют за родную республику и хотят работать на благо региона", - отметил Темрезов.

Полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России 2020" для участников из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) прошел в начале февраля в Пятигорске (Ставропольский край). Карачаево-Черкесию в полуфинале представляли 13 участников.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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