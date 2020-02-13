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Водоснабжение домов 12 тыс. человек планируется улучшить в одном из районов Ставрополья

На эти цели из краевого бюджета направят 350 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Несколько новых водоводов построят в 2020 году в ряде населенных пунктов Предгорного района Ставрополья, в которых проживает около 12 тыс. человек. На эти цели из краевого бюджета направят 350 млн рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

В Предгорном районе часть водоводов устарели и не справляются с нагрузкой. В некоторых населенных пунктах воду получают из природных источников, производительности которых уже недостаточно, особенно летом.

"Проблему водоснабжения жителей сразу нескольких населенных пунктов Предгорного района решат в этом году в рамках краевой программы "Повышение качества водоснабжения на территории Ставропольского края". Из бюджета Ставрополья на эти цели в 2020 году направят почти 350 млн рублей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в частности, весной начнется строительство подводящего водовода к хутору Хорошевский. Реализация проекта стоимостью 66 млн рублей позволит подключить к централизованному водоснабжению 1,1 тыс. жителей хутора, которые сейчас пользуются привозной водой.

Строительство магистрального водовода решит проблему с перебоями воды в летний период в станице Ессентукской. Действующий подводящий водовод, построенный в 1989 году, не справляется с растущими объемами ресурсов. Строительство водовода позволит стабилизировать давление в сетях и решит проблему дефицита и качества воды. На реализацию проекта в краевом бюджете заложено 150 млн рублей.

Министерство сообщает, что стабильное водоснабжение будет налажено в селах Юца, Садовое, Этока, Привольное, поселке Песковский, хуторах Новая Пролетарка и Тамбукан, где проживают почти 10 тыс. человек. В этом году здесь начнется строительство межпоселкового водовода, стоимость проекта - более 120 млн рублей. В настоящее время жители этих населенных пунктов также получают воду из природных источников, испытывая летом ее дефицит. Строительство водовода позволит подключить потребителей к централизованному водоснабжению и снимет проблему дефицита воды.

По данным ведомства, строительство еще одного водовода стоимостью 10 млн рублей позволит обеспечить водой более 750 жителей поселка имени Чкалова, которые в данный момент пользуются привозной водой. Все новые объекты запитают от Кубанского группового водовода. "Работа в Предгорном районе продолжится и в последующие годы. В 2021 году через федеральную программу "Комплексное развитие сельских территорий" мы планируем построить водопроводные сети в поселках Ясная Поляна и Лесхоз, селах Винсады и Этока, а также станцию обеззараживания воды в станице Бекешевской", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Ставрополья Романа Марченко.

О программе развития водоснабжении

В Ставропольском крае идет разработка пятилетней региональной программы развития водоснабжения на основе мониторинга состояния сетей и обращений граждан. В регионе планируется до конца 2024 года устранить вопрос перебоев в подаче воды для 58 населенных пунктов, качество воды улучшится в 49 населенных пунктах, а централизованное водоснабжение впервые получат 11 муниципалитетов с населением 8 тыс. человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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