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Новое здание больницы откроется на острове Кунашир в 2023 году

Бактериологическая лаборатория позволит максимально оперативно проводить исследования крови, сообщил глава Сахалина Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко Сергей Красноухов/ТАСС
Описание
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
© Сергей Красноухов/ТАСС

ТАСС, 13 февраля. Больница поселке Южно-Курильск на острове Кунашир в 2023 году получит новое здание по нацпроекту "Здравоохранение", сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Снижение смертности людей трудоспособного возраста, ликвидация дефицита кадров в организациях первичной медико-санитарной помощи и обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год - в числе целей нацпроекта "Здравоохранение", рассчитанного до 2024 года. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.

"В 2023 году мы планируем открыть в Южно-Курильске новую больницу. Действующая не соответствует современным требованиям. Комплекс предусматривает в том числе бактериологическую лабораторию - это позволит максимально оперативно проводить исследования крови", - процитировала пресс-служба слова губернатора Сахалина Валерия Лимаренко на встрече с местными жителями. В пресс-службе ТАСС уточнили, что прежнее здание больницы также будет использоваться в качестве одного из корпусов.

Сегодня медики, переезжающие в Южно-Курильск, получают одни из самых высоких "подъемных" - до 2,6 млн рублей, также они имеют право на квартиру в арендном жилье. Эти меры помогли привлечь в район в 2019 году девять врачей и специалистов среднего звена. До конца 2020 года планируется принять на работу еще нескольких специалистов узкого профиля: кардиолога, эндокринолога, хирурга-травматолога, онколога, врача общей практики и стоматолога.

"Еще одно важное событие для местной медицины - приобретение компьютерного томографа. Технику купили за счет средств областного бюджета. Аппарат уже доставили на остров. Проходить обследования с его помощью островитяне смогут с середины марта. Томограф намерены использовать в том числе в рамках диспансеризации - для скрининга онкологических заболеваний легких", - сообщила пресс-служба областного правительства.

Южно-Курильск - поселок городского типа на острове Кунашир, здесь живет более 7,8 тыс. человек. Это самый большой населенный пункт на Курильских островах. В основном здесь занимаются добычей и переработкой рыбы.

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РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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