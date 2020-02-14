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"Секрет пекаря — руки и душа". В Хабаровске бездомных обучают мастерству хлебопека

© Евгения Пустовит/ТАСС
Активисты Хабаровской краевой общественной организации "Милосердие" помогают попавшим в трудную жизненную ситуацию людям оформить документы, получить положенные льготы и пособия. Здесь есть юристы и психологи, нуждающихся кормят, предоставляют ночлег, помогают добраться до дома в другом городе или регионе. Теперь здесь можно получить профессию

Учебная пекарня задумывалась как еще одна площадка для помощи подопечным, среди которых люди, потерявшие работу, женщины с детьми, попавшие в кризисные центры, бездомные.

"Идея в том, чтобы дать нуждающимся не только условно рыбу, но и удочки, которыми ее можно поймать. Потому наша пекарня — это главным образом место для приобретения или восстановления трудовых навыков, для получения дополнительного образования", — рассказывает председатель Хабаровской краевой общественной организации "Милосердие" Константин Ветренко.

Сперва хлеб, потом пироги

Людмила Кравченко раньше работала в ресторанах, столовых, детских садах. Последнее время она сидела дома, помогала с внучкой, пока ее не пригласили на работу в "Милосердие". Пекарню начали создавать в помещении центра соцадаптации с ноября прошлого года. Организация получила президентский грант, и на 1,5 млн рублей в части здания сделали ремонт, закупили и поставили хлебопекарное оборудование отечественного производства — тестомес, мукопросеиватель, печи. Студентам сделали медицинские книжки, нашли преподавателя.

Женщина согласилась, долго не раздумывая. Работу свою она любит, к тому же проект не коммерческий, а социальный.

Людмила Кравченко Евгения Пустовит/ТАСС
Описание
Людмила Кравченко
© Евгения Пустовит/ТАСС

"Люблю готовить, люблю печь, работаю по призванию. А здесь еще и людям можно помощь оказать, передав свой опыт. Теоретические занятия начались около месяца назад. В группе будущих пекарей шесть человек, люди и молодые, и пожилые. Занятия все посещали прилежно, материал слушали внимательно, двоек и троек никто не нахватал", — рассказывает Людмила. Вооружившись практическими знаниями, накануне ученики приступили к практике.

"В начале недели мы с ребятами опробовали оборудование, сейчас готовим первые партии белого пшеничного хлеба по традиционному рецепту. Все оборудование есть, все механизировано, и это, конечно, проще, чем замешивать тесто вручную. Но за ним нужно постоянно следить, обминать, где-то помогать руками. У каждого пекаря свой секрет, мой — это руки и душа", — рассказывает Людмила.

Позже ученики будут готовить другие сорта хлеба, а также сдобные булочки и пироги. Практические занятия будут длиться два месяца. Хлеб из этой пекарни будут отдавать в местную столовую и в храм. 

Дорога в новую жизнь

Количество желающих учиться в "Милосердии" уже превысило возможности пекарни. Согласно проекту, на деньги президентского гранта сможет выпуститься еще одна группа из шести человек. Все студенты проходили собеседование.

"В первую очередь у человека должно быть желание учиться и получить новую профессию, а также применить свои знания после. Пекарь — специальность не из легких. Есть у нас одна женщина пенсионного возраста, которой мы пытались говорить, что для нее это, возможно, будет непросто, в итоге она убедила нас в обратном и сейчас проходит обучение", — рассказывает Ветренко.

Олеся Баранова — милая женщина 38 лет. В какой-то момент у нее возникли проблемы с временной регистрацией в городе и, соответственно, с официальным трудоустройством.

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"В кризисном центре мне дали крышу над головой, необходимую одежду, помогли восстановить документы, помогли с пропиской. Потом узнала о бесплатном обучении на пекаря. Это очень ценно, как мне кажется, для любого человека, не каждому выпадает такая возможность. По специальности я повар-кондитер, работала в общепите. Поэтому выпечка мне близка и сам процесс очень нравится. Как завершу обучение, буду искать работу в пекарне, это мое", — делится женщина. 

Стать пекарем планирует и молодой человек Руслан Абушев. Он приехал в Хабаровск из Алтайского края, какое-то время работал на автомойке, там сократили, а пока искал новую работу, не мог оплачивать жилье. Сейчас Руслан устроен в "Милосердии" социальным работником, помогает восстанавливать документы людям, дежурит в ночлежке, раздает еду.

"Лишняя специальность не помешает, работа интересная, нужная, учиться не трудно, хотя, когда пришли на практику, вся теория почему-то забылась. Хорошо, что есть конспекты, — смеется Руслан. — Когда закончится договор на социального работника, готов искать работу пекарем".

Поддержка и бесплатные парикмахерские

После завершения курса ученики получат свидетельство, подтверждающее образование, и им помогут с трудоустройством. Летом планируется провести благотворительный фестиваль, к участию будут привлекаться организации общепита и жители города. Фестиваль станет ярмаркой вакансий для учеников "Милосердия".  

"Финансирование проекта закончится, но мы надеемся, что он продолжит жить, как и другие подобные наши проекты. Будем искать средства, искать благотворителей, кто сможет поставлять нам продукты для выпечки хлеба на постоянной основе. На сто булок хлеба требуется один мешок муки, два с половиной килограмма маргарина, литр масла, соль, сахар — это приличные деньги", — говорит председатель "Милосердия", добавляя, что учебная пекарня оправдает вложенные в нее усилия, если люди смогут найти себя в профессии. 

Помимо обучения общественники планируют также организовать сопровождение своих выпускников. "Хотим помогать и поддерживать людей все время, пока они вновь крепко не встанут на ноги. Нужен отдельный человек, который будет на постоянной связи с нашими подопечными, будет звонить им, выяснять, нужна ли какая-либо помощь, держать их на контроле", — рассказывает председатель "Милосердия".

Кроме уже реализованных проектов, организация берется и за новые. Так, через месяц откроется парикмахерская, где нуждающимся бесплатно будут делать стрижки. В планах и организация учебной мастерской, где желающих будут учить парикмахерскому искусству, педикюру и маникюру. 

Евгения Пустовит

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Хабаровский крайДальний Восток
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