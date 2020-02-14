"Секрет пекаря — руки и душа". В Хабаровске бездомных обучают мастерству хлебопека

Активисты Хабаровской краевой общественной организации "Милосердие" помогают попавшим в трудную жизненную ситуацию людям оформить документы, получить положенные льготы и пособия. Здесь есть юристы и психологи, нуждающихся кормят, предоставляют ночлег, помогают добраться до дома в другом городе или регионе. Теперь здесь можно получить профессию

Учебная пекарня задумывалась как еще одна площадка для помощи подопечным, среди которых люди, потерявшие работу, женщины с детьми, попавшие в кризисные центры, бездомные. "Идея в том, чтобы дать нуждающимся не только условно рыбу, но и удочки, которыми ее можно поймать. Потому наша пекарня — это главным образом место для приобретения или восстановления трудовых навыков, для получения дополнительного образования", — рассказывает председатель Хабаровской краевой общественной организации "Милосердие" Константин Ветренко. Сперва хлеб, потом пироги Людмила Кравченко раньше работала в ресторанах, столовых, детских садах. Последнее время она сидела дома, помогала с внучкой, пока ее не пригласили на работу в "Милосердие". Пекарню начали создавать в помещении центра соцадаптации с ноября прошлого года. Организация получила президентский грант, и на 1,5 млн рублей в части здания сделали ремонт, закупили и поставили хлебопекарное оборудование отечественного производства — тестомес, мукопросеиватель, печи. Студентам сделали медицинские книжки, нашли преподавателя. Женщина согласилась, долго не раздумывая. Работу свою она любит, к тому же проект не коммерческий, а социальный.

Описание Людмила Кравченко © Евгения Пустовит/ТАСС

"Люблю готовить, люблю печь, работаю по призванию. А здесь еще и людям можно помощь оказать, передав свой опыт. Теоретические занятия начались около месяца назад. В группе будущих пекарей шесть человек, люди и молодые, и пожилые. Занятия все посещали прилежно, материал слушали внимательно, двоек и троек никто не нахватал", — рассказывает Людмила. Вооружившись практическими знаниями, накануне ученики приступили к практике. "В начале недели мы с ребятами опробовали оборудование, сейчас готовим первые партии белого пшеничного хлеба по традиционному рецепту. Все оборудование есть, все механизировано, и это, конечно, проще, чем замешивать тесто вручную. Но за ним нужно постоянно следить, обминать, где-то помогать руками. У каждого пекаря свой секрет, мой — это руки и душа", — рассказывает Людмила. Позже ученики будут готовить другие сорта хлеба, а также сдобные булочки и пироги. Практические занятия будут длиться два месяца. Хлеб из этой пекарни будут отдавать в местную столовую и в храм. Дорога в новую жизнь Количество желающих учиться в "Милосердии" уже превысило возможности пекарни. Согласно проекту, на деньги президентского гранта сможет выпуститься еще одна группа из шести человек. Все студенты проходили собеседование. "В первую очередь у человека должно быть желание учиться и получить новую профессию, а также применить свои знания после. Пекарь — специальность не из легких. Есть у нас одна женщина пенсионного возраста, которой мы пытались говорить, что для нее это, возможно, будет непросто, в итоге она убедила нас в обратном и сейчас проходит обучение", — рассказывает Ветренко. Олеся Баранова — милая женщина 38 лет. В какой-то момент у нее возникли проблемы с временной регистрацией в городе и, соответственно, с официальным трудоустройством.

На эту тему Дни независимости. Как женщин с детьми спасают в селе под Воронежем