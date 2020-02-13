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Россвязь предлагает протестировать систему оповещения через таксофоны в Еврейской АО

Аппараты планируется оснастить сиренами, средствами голосового и визуального оповещения и стробоскопами

ТАСС, 13 февраля. Россвязь предложила внедрить в Еврейской автономной области (ЕАО) в пилотном режиме систему оповещения населения в режиме чрезвычайной ситуации через таксофонные автоматы. Об этом сообщил после подписания соглашения о сотрудничестве между Россвязью и правительством региона руководитель Россвязи Олег Духовницкий.

Как сообщала газета "Коммерсантъ" в феврале 2019 году, Минкомсвязь хочет оборудовать таксофоны системами оповещения о чрезвычайных ситуациях. Министерство предложило оснастить таксофоны, которых в России насчитывается более 14 тыс., сиренами, средствами голосового и визуального оповещения и стробоскопами.

"У нас есть такое предложение, что теперь таксофон может быть использован в качестве средства оповещения граждан в режиме ЧС. То есть техническое решение передачи сигнала через громкоговоритель в радиусе около 5 км. Эту систему можно использовать и в других случаях: выборы, массовые мероприятия, праздники. Можем в первую очередь в ЕАО сделать пилот (пилотный проект - прим. ТАСС)", - сказал он, пояснив, что Россвязь готова предоставить региону согласованное с МЧС техническое решение.

Духовницкий отметил, что в настоящее время в Госдуме находится проект федерального закона, предусматривающий возможность создания точек доступа с населением от 100 человек, а не от 250 человек. По его мнению, это изменение важно для ЕАО и позволит сделать услуги связи более доступными для населения региона. "На перспективу нашего с вами взаимодействия мы проработаем вопрос целевого набора [студентов из ЕАО в Хабаровский институт инфокоммуникаций], который бы помог вашим ребятам". - добавил он.

В свою очередь губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн предложил рассмотреть возможность создания специализированного факультета в Приамурском государственном университете им. Шолом-Алейхема. Также подписанное в четверг соглашение предусматривает такие направления совместной работы, как сохранение и наращивание учебного, научного и кадрового потенциала, разработку тематических программ выпуска почтовых марок, художественных маркированных конвертов и карточек, филателистической продукции.

По информации пресс-службы Россвязи, в настоящее время на территории Еврейской автономной области функционируют 114 таксофонов универсального обслуживания, трафик с которых за 2019 год составил свыше 11 тыс. минут. На территории региона установлено 17 точек доступа в интернет, которые востребованы у населения, о чем говорит статистика - трафик с точек доступа в 2019 году составил 7,37 Тб.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьДальний Восток
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