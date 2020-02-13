Первое детское инфекционное отделение откроется в Грозном до конца 2020 года

ГРОЗНЫЙ, 13 февраля. /ТАСС/. Первый отдельный детский инфекционный корпус на 100 коек откроется при республиканской клинической больнице им. Е.П. Глинки в Грозном до конца 2020 года по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"Здание уже возведено, на данном этапе ведутся работы по утеплению, отделке фасада и монтаж внутренних инженерных коммуникаций. Корпус состоит из трех блоков: двухэтажного и цокольного этажа. В будущем здесь расположится отделение на 100 коек. Инфекционное отделение должно открыться уже в этом году", - отметил глава ведомства.

Как уточнили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения, в настоящее время специализированные детские койки есть только в больнице города Аргуна. Также дети госпитализируются в смешанные отделения районных больниц и республиканского центра инфекционных болезней.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.