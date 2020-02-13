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75-летие Победы

Медицинские обследования пройдут в КЧР ветераны Великой Отечественной войны

К тем, кто не может самостоятельно выехать в учреждение здравоохранения, медики приедут сами

ЧЕРКЕССК, 13 февраля. /ТАСС/. Учреждения здравоохранения Карачаево-Черкесии организуют в 2020 году полные медицинские обследования ветеранов Великой Отечественной войны. Акция приурочена к 75-летию Победы, сообщили в четверг журналистам в Минздраве республики.

"У ветеранов есть возможность пройти полное медицинское обследование. Их принимают в поликлиниках по месту жительства. Ветераны могут проверить состояние своего здоровья, получить консультацию врачей-терапевтов и врачей-специалистов", - говорится в сообщении.

К тем, кто не может самостоятельно выехать в учреждение здравоохранения, медики приедут сами. В республике организованы выезды мобильных медицинских бригад.

Ранее в правительстве региона сообщали, что в республике проживают 87 фронтовиков и инвалидов войны, 1 тыс. 677 тружеников тыла, 163 вдовы ветеранов Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО75-летие Победы
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