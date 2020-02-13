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В Чечне планируют в 2020 году создать восемь площадок для развития санавиации

Вертолетные площадки будут созданы на территориях Гудермесской, Урус-Мартановской, Шалинской, Ножай-Юртовской, Веденской, Наурской, Шатойской центральных районных больниц, а также Республиканской детской клинической больницы

ГРОЗНЫЙ, 13 февраля. /ТАСС/. Площадки для вертолетов санавиации в 2020 году оборудуют на территории восьми медучреждений Чечни, в том числе республиканской детской клинической больницы. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"В рамках реализации регионального проекта с 2020 года планируется начать полеты с использованием санитарной авиации. Вертолетные площадки будут созданы на территориях Гудермесской, Урус-Мартановской, Шалинской, Ножай-Юртовской, Веденской, Наурской, Шатойской центральных районных больниц, а также Республиканской детской клинической больницы. В настоящее время такую площадку имеет только больница им. Ш. Ш. Эпендиева", - отметил глава ведомства.

По его словам, заниматься авиаперевозками больных из районов Чечни будет авиакомпания "Скол". "На эти цели в 2020 году планируется выделить более 37 млн рублей. Пять анестезиологов-реаниматологов республики уже прошли подготовку по авиамедицинской эвакуации в Москве и Санкт-Петербурге. Работа по развитию санавиации идет в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - добавил он.

Площадки предназначены для приземления вертолета и последующей транспортировки пациентов со сложными травмами и диагнозами из районных лечебных учреждений в республиканские медицинские центры.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.

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