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Всероссийская акция в поддержку русского языка стартовала в Пятигорске

В течение года в городе пройдет целая серия мероприятий в поддержку детского и семейного чтения

ПЯТИГОРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Всероссийская акция "За красоту родного языка", получившая поддержку по нацпроектам "Образование" и "Культура", стартовала в четверг в городе Пятигорске Ставропольского края. На одноименной конференции эксперты обсудили вопросы развития русского языка, а также детского и семейного чтения, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Эта акция организована Союзом женщин России. Она проходит в Пятигорске впервые. В конференции "За красоту родного языка" сегодня участвовали представители женсоветов, библиотечного сообщества, деятели культуры, преподаватели и студенты. Обсуждали продвижение эффективных практик работы женсоветов по поддержке и развитию детского и семейного чтения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, акция проводится в преддверии Международного дня родного языка, учрежденного Генеральной конференцией ЮНЕСКО и отмечаемого 21 февраля.

По данным пресс-службы, в течение года в городе пройдет целая серия мероприятий в поддержку детского и семейного чтения.

"Акция - часть большой программы Союза женщин "Мы - за читающую Россию!" и нацпроектов "Образование" и "Культура". Участвуют образовательные организации и учреждения культуры, музеи, театры, библиотечное сообщество, детские развивающие центры, родительская общественность, волонтеры чтения", - отмечается в сообщении.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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